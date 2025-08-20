23 августа российский боец проведет бой против Вальдо Кортес-Акосты в Шанхае

ШАНХАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович обязательно выйдет на поединок с доминиканским тяжеловесом Вальдо Кортес-Акостой с российским триколором. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Да, конечно, привезли с собой российский флаг", - сказал Павлович в ответ на вопрос, выйдет ли он с триколором на бой, накануне которого будет отмечаться День Государственного флага России.

"Все прекрасно знали, что будет важный праздник для нашей страны, для меня как для россиянина это значимый день", - отметил боец, добавив, что вырос с четким пониманием, что такое Родина.

Бой Павловича и Кортес-Акосты пройдет в основном карде турнира UFC Fight Night 257 в Шанхае 23 августа. День Государственного флага РФ отмечается 22 августа.