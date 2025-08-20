Российских теннисист на трех турнирах не смог пройти дальше четвертьфинала

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев показал провальную игру на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед Открытым чемпионатом США. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

На турнире в Вашингтоне Медведев проиграл в четвертьфинале, в Торонто - в третьем раунде, в Цинциннати - во втором.

"Обычно Медведев хорошо играет на американских турнирах, но то, что он показывал в этом году, - это провал, - сказал Чесноков. - Трудно сказать, с чем это связано, весь год у него результатов нет. Сейчас тяжело узнать Медведева, раньше он играл очень цепко, грамотно, хорошо подавал, сейчас ничего и близко нет. Посмотрим, как он сыграет на US Open".

Открытый чемпионат США пройдет с 24 августа по 7 сентября.