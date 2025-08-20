По мнению бывшего футболиста, игроки петербургской команды перестали выполнять установки тренера

ТАСС, 20 августа. Футболисты петербургского "Зенита" и главный тренер Сергей Семак приелись друг другу, поэтому команде сложнее показывать хорошие результаты в сравнении с новичком Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) калининградской "Балтикой". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Владимир Быстров.

По итогам пяти туров "Балтика" занимает 5-е место в турнирной таблице с 9 очками, "Зенит" идет 9-м, набрав 6 очков.

"[Главному тренеру "Балтики" Андрею] Талалаеву проще влиять на футболистов, которые выходят из Первой лиги в высшую, чем Семаку восьмой год подряд держать мотивированными бразильцев, - сказал Быстров. - Они друг другу приелись, и игроки перестали выполнять требования тренера".

В следующем туре "Зенит" примет махачкалинское "Динамо" 23 августа. "Балтика" на следующий день сыграет в гостях против "Сочи".