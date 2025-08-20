Арендное соглашение рассчитано до конца сезона

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Малийский футболист Секу Койта перешел из московского ЦСКА в турецкий "Генчлербирлиги" на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон и включает в себя обязательную опцию выкупа.

Койта 25 лет, он выступал за ЦСКА с июля 2024 года. Вместе с армейским клубом он выиграл Кубок и Суперкубок России.

ЦСКА после пяти туров набрал 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В следующем туре армейцы 24 августа примут тольяттинский "Акрон".

"Генчлербирлиги" выступает в элитном дивизионе чемпионата Турции и занимает в турнирной таблице 13-е место после двух туров, не набрав очков.