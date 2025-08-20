"Зенит" по итогам прошедшей встречи оштрафовали на 15 тыс. рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 120 тыс. рублей по итогам матча пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

100 тыс. рублей "Спартак" должен заплатить за скандирование болельщиками оскорбительной лексики, еще 20 тыс. рублей - за то, что на послематчевую пресс-конференцию не пришел главный тренер команды Деян Станкович. Вместо него на вопросы журналистов отвечал его помощник Ненад Сакич.

"Зенит" по итогам прошедшей встречи оштрафован на 15 тыс. рублей - за скандирование болельщиками ненормативной лексики.

Встреча прошла 16 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. После матча помощник Станковича Ненад Сакич сообщил, что специалист пропустил пресс-конференцию по личным обстоятельствам.