Тренер "Сочи" Морено оштрафован на 300 тыс. рублей за критику судей в игре с "Краснодаром"

"Краснодар" одержал победу над "Сочи" в пятом туре РПЛ со счетом 5:1

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера "Сочи" Роберта Морено на 300 тыс. рублей за критику в адрес судей по итогам матча пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"Все, что связано со словом позор, является оскорблением, - сказал Григорьянц. - Морено принял участие в заседании по видеосвязи. Он признал вину, сказал, что на эмоциях допустил такое выражение, и принес извинения перед комитетом. В соответствии с дисциплинарным регламентом, поскольку запись не была отнесена к протоколу и за данное нарушение он не был удален, для первого раза предусмотрен штраф. Морено оштрафован на 300 тыс. рублей".

Матч прошел 17 августа в Краснодаре и завершился победой хозяев со счетом 5:1. На 47-й минуте матча за две желтые карточки с поля был удален игрок "Сочи" Марсело.