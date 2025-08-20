Специалист общался с судьями на повышенных тонах и толкнул одного из сотрудников своей команды

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера владикавказской "Алании" Спартака Гогниева на пять матчей по итогам встречи Леон - Второй лиги против "Тюмени". Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Игра прошла 16 августа во Владикавказе и завершилась победой "Тюмени" (2:1). После первого пропущенного гола Гогниев подбежал к судьям на поле, общался с ними на повышенных тонах и получил красную карточку. Уходя с поля, он толкнул одного из сотрудников "Алании" и разбросал бутылки с водой у скамейки запасных.

"Мы рассматривали дело в отношении главного тренера "Алании" Гогниева, он был удален за две желтые карточки, то есть автоматическая дисквалификация, - сказал Григорьянц. - После предупреждения он вышел на поле и начал оскорблять судейскую бригаду, более того, он кинул две бутылки и ударил скамейку запасных рукой. Гогниев выступил на заседании, не отрицал, что все это делал. Мы спросили про причины, он назвал судейство. Это отнюдь его не оправдывает".

"Он на наших заседаниях уже четвертый раз, это характеризует человека, его манеру поведения. Решение следующее: за оскорбительное поведение он дисквалифицирован на четыре матча, не считая автоматической. То есть пять матчей. А за неспортивное поведение - [штраф] 25 тыс. рублей", - заключил глава комитета.

В 2022 году Гогниев был дисквалифицирован на три матча за агрессивное поведение. Тогда он тренировал подмосковные "Химки", которые выступали в элитном дивизионе чемпионата страны.