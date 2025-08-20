Срок дисквалификации составил четыре года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Двукратная победительница чемпионата Европы по плаванию среди слепых София Поликарпова была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В 2024 году Поликарпову обвинили в употреблении мельдония. Срок дисквалификации спортсменки составил четыре года и отсчитывается с 20 марта 2024 года.

Поликарповой 23 года. В 2021 году она стала победительницей чемпионата Европы на дистанциях 100 метров вольным стилем и на спине в классе S11. На том же европейском первенстве спортсменка стала второй на дистанции 50 метров вольным стилем. На Паралимпиаде в Токио россиянка заняла пятое место на дистанции 100 метров вольным стилем. В 2022 году она получила звание мастера спорта России международного класса.