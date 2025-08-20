Соревнования проходят с 20 по 22 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров считает важным формат турнира по художественной гимнастике "Кубок сильнейших спортсменов" с участием сборных России и Белоруссии. Об этом он заявил на церемонии открытия соревнований во Дворце гимнастики Ирины Винер.

"Праздник уникальный, само название говорит за себя - Кубок сильнейших спортсменов, а это значит, что мы увидим лучших из лучших. Будут выступать спортсмены двух стран - России и Белоруссии. Мы вместе, мы помним нашу историю. И такой формат соревнований для нас очень и очень важен", - заявил Белозеров.

"Я напомню - мы живем в одном едином Союзном государстве. Поэтому хоть каждый участник и представляет свою страну, свою сборную, вместе мы - один единый союз", - подчеркнул глава ФГР.

