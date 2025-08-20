Боец завоевал титул в середине августа в поединке с Дрикусом дю Плесси

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев стал примером и стимулом для молодежи и главы Чечни Рамзана Кадырова заниматься тренировками. Об этом в ходе встречи спортсмена в аэропорту Грозного сообщил Кадыров.

"Для подрастающего поколения это пример, что если ты будешь трудиться, то ты добьешься результатов, к которым ты стремишься. И Хамзат доказал, что это реально возможно. Это большой стимул для нашей молодежи и для меня тоже: я после Хамзата начал тренироваться. Я давно бросил спорт и не тренировался, занимался только ходьбой, и сейчас я начал активно заниматься после того, как Хамзат выиграл", - сказал Кадыров.

Глава республики также добавил, что сильно переживал за Чимаева в ходе боя, но молился и верил в его победу.

"Как я после боя сказал, я сам в себя не верил. И когда я сломался, он [Рамзан Кадыров] меня вернул и сказал: "Если ты будешь тренироваться, ты станешь чемпионом". И, как он сказал, мы вернулись в спорт. Он меня вернул в этот спорт, и я стал чемпионом. Благодарю его за это", - сказал Чимаев журналистам.

Титульный бой между Чимаевым, представляющим ОАЭ, и представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси состоялся в середине августа в ходе турнира UFC 319, который прошел в Чикаго (США, штат Иллинойс). Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Чимаеву 31 год, на его счету 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Дю Плесси 31 год, он потерпел третье поражение при 23 победах. Представитель ЮАР завоевал титул в январе 2024 года и успел провести две успешные защиты.