Она была дисквалифицирована на ЧМ-2023 из-за проваленного гендерного теста

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Представительница Алжира Иман Хелиф, ставшая победительницей Олимпийских игр 2024 года по боксу, приостановила спортивную карьеру. Об этом порталу Nice Matin заявил менеджер спортсменки Нассер Йесфах.

"Сейчас она все бросила, даже не начала снова заниматься боксом после того, что случилось на Олимпиаде. Она тренируется в Алжире или ездит в Катар, чтобы поддержать физическую форму, но не более того", - сказал Йесфах.

Хелиф стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. После завершения Олимпиады в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA). Руководство IBA также оспорило в суде действия Международного олимпийского комитета, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.