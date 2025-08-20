В клубе сообщили, что игрок скоро присоединится к основной тренировочной группе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Сбежавший с Украины полузащитник Александр Роспутько, который стал футболистом "Чайки" из Ростовской области, проходит адаптацию в клубе и скоро присоединится к основной тренировочной группе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Ранее на сайте Лиги Пари (Первой лиги) сообщалось о том, что Роспутько получил российское гражданство и стал игроком "Чайки".

"В настоящий момент игрок проходит адаптацию и скоро присоединится к основной тренировочной группе", - говорится в сообщении.

В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение "Шахтера" после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской "Звездой". Причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды. Позднее в "Звезде" опровергли информацию о подписании контракта с футболистом.

Роспутько родился в городе Горловка на севере ДНР. Ему 21 год, он провел четыре матча за сборную Украины среди игроков не старше 19 лет.