В прошлом сезоне он выступал за "Авангард" и ЦСКА

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина 2018 года Станислав Галиев подписал пробный контракт с минским "Динамо", выступающим в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

В прошлом сезоне Галиев выступал за омский "Авангард" и московский ЦСКА. В омском клубе в 33 матчах он набрал 7 (2 гола + 5 результативных передач) очков. В ЦСКА на его счету 6 (4+2) очков в 23 встречах.

Также в КХЛ Галиев играл за московское "Динамо" и казанский "Ак Барс", с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина. В 2010 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтоном" под общим 86-м номером. В составе команды он выступал с 2015 по 2017 год.

В составе российской сборной Галиев стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.