Футболисты 2Drots проиграли "Космосу" со счетом 0:1

ТАСС, 20 августа. Московский клуб Медиалиги 2Drots на выезде со счетом 0:1 уступил "Космосу" из подмосковного Долгопрудного в матче второго круга "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

Забитым мячом отметился Данила Матвевнин (61-я минута, с пенальти). На 40-й минуте был удален с поля футболист 2Drots Борис Фартуна. На 89-й минуте красную карточку получил игрок хозяев Максим Гаврилов. В третьем круге "пути регионов" "Космос" встретится с победителем матча "Велес" (Москва) - "Красное Знамя" (Ногинск).

2Drots был одним из трех клубов Медиалиги в турнире, также в кубке принимают участие московские "Амкал" и "Броук Бойз". Днем ранее "Амкал" вышел в третий круг "пути регионов", со счетом 1:0 обыграв "Калугу". Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд "пути регионов", в прошлом сезоне "Амкал" на этой стадии уступил владикавказской "Алании" (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные "Химки" (0:2).

Действующим обладателем Кубка России является столичный ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского "Локомотива". Ближайшим преследователем является петербургский "Зенит" (5).