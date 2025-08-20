Российская альпинистка застряла в районе пика Победы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спасателям будем крайне сложно помочь застрявшей в районе пика Победы российской альпинистке Наталье Наговициной. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

"Спасти будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека. Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации. Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха", - сказал Пятницин.

Операцией по эвакуации россиянки занимается Минобороны Киргизии. Спустить их хотя бы в базовый лагерь на вертолете нет возможности, поэтому за ними отправилась группа спасателей. По приблизительным расчетам специалистов, они доберутся до Наговициной не раньше чем через 2-3 дня.

Пик Победы, находящийся на высоте 7 439 метров, расположен на хребте Кокшаал-Тоо на границе с Китаем. Он считается самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань.