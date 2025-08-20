СМИ: российский боксер Муртазалиев будет защищать титул чемпиона мира в бою с Келли

Спортсмен владеет поясом IBF с апреля 2024 года

ТАСС, 20 августа. Россиянин Бахрам Муртазалиев проведет бой против британца Джоша Келли, в котором будет защищать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

О дате и месте проведения боя не сообщается.

Муртазалиеву 32 года, он является чемпионом мира по версии IBF с апреля 2024 года. В его активе 23 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. Келли 31 год, на его счету 17 побед (9 нокаутом), 1 бой завершился поражением британца, 1 - вничью.