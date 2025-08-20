Норвежский "Будё-Глимт" разгромил австрийский "Штурм" со счетом 5:0

ТАСС, 20 августа. Футболисты норвежского "Будё-Глимт" дома со счетом 5:0 разгромили австрийский "Штурм" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Каспер Хёг (7-я минута), Один Бьёртуфт (10), Ульрик Салтнес (25) и Хокон Эвьен (54), на 79-й минуте игрок "Штурма" Уильям Бёвинг отправил мяч в собственные ворота. Ответная встреча пройдет 26 августа на поле "Штурма".

Российский голкипер "Будё-Глимт" Никита Хайкин вышел на поле с первых минут. Хайкин выступает за "Будё-Глимт" с 2023 года, также он играл за норвежский клуб в 2019-2022 годах. В составе команды он четырежды выигрывал чемпионат Норвегии.

На данный момент известны 29 из 36 участников предстоящего общего этапа Лиги чемпионов. Последние 7 команд определятся 26 и 27 августа, когда пройдут ответные матчи заключительного квалификационного раунда. На следующий день состоится жеребьевка общего этапа турнира. Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.