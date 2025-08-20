Футболист Антон Миранчук прибыл в Россию для завершения трансфера в "Динамо"

Полузащитник является игроком швейцарского "Сьона"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук прибыл в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Футболист прилетел в аэропорт Внуково. Ранее "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники сообщил, что московское "Динамо" договорились со "Сьоном" о переходе Миранчука.

Миранчуку 29 лет, он выступает за "Сьон" с сентября 2024 года. Соглашение с клубом действует до июня 2026 года. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской "Левадии".