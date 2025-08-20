В текущем сезоне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за "Атланту"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук впечатлен игрой своего брата Алексей Миранчука в американской "Атланте". Об этом Антон Миранчук рассказал журналистам.

В текущем сезоне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за "Атланту".

"К сожалению, мало шансов на плей-офф. Вот этот факт расстраивает. Но плюс какой? Отпуск больше будет. Я думаю, что эмоционально и физически сезон тяжелый получился, не знаю, почему так происходит", - сказал Миранчук.

"Но положительные моменты в том, что Леша набрал хорошую форму. К сожалению, в концовке. Может быть, больше отпустить ситуацию, чтобы раскрепощеннее стать, но в раздевалке разберутся. Игра Леши впечатляет, да", - добавил он.