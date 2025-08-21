Футболист перешел в бразильский клуб 3 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" получило от бразильского "Фламенго" большую часть денег за трансфер колумбийского футболиста Хорхе Карраскаля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Что касается Хорхе Карраскаля, трансфер завершился на тех условиях, которые устраивали все стороны, - сказал Пивоваров. - Сторон там было больше, чем обычно. У нас были связаны сделки с "Атлетико Минейро", с "Фламенго", все стороны достигли соглашения. Не буду вдаваться в детали, но трехсторонняя сделка. "Динамо" уже получило большую часть денег, наши интересы были обеспечены. Вы знаете, что есть негативная практика спортивного суда, которая мешает российским клубам получать деньги в платежах при определенных условиях, при определенных санкциях. Мы все эти риски хеджируем".

3 августа Карраскаль перешел из "Динамо" во "Фламенго". Он выступал за бело-голубых с лета 2023 года, в минувшем сезоне футболист провел за команду 35 матчей в разных турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. 31 июля из "Атлетико Минейро" в "Динамо" перешел полузащитник Рубенс.