"Фиорентина" не включила трансферную цель ЦСКА и "Зенита" в заявку на еврокубковый матч

Аргентинский полузащитник Лукас Бельтран не сыграет с украинским "Полесьем"

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб итальянской "Фиорентины" не включил аргентинского полузащитника Лукаса Бельтрана в заявку на предстоящий матч в квалификации Лиги конференций. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Как объяснил главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли, данное решение связано с тем, что к игроку проявляют интерес на трансферном рынке. Ранее в итальянском клубе сообщили "Спорт-Экспрессу", что получили предложения по покупке аргентинца от петербургского "Зенита" и московского ЦСКА.

Бельтрану 24 года, он выступает за "Фиорентину" с августа 2023 года. В составе команды игрок принял участие в 98 матчах в различных турнирах, отметившись 16 голами и 9 результативными передачами. По ходу карьеры также играл за аргентинские "Ривер Плейт" и "Колон".

Встреча между "Фиорентиной" и украинским "Полесьем" пройдет в четверг в Словакии. Ответная игра состоится 28 августа в Италии. Победитель противостояния попадет в общий этап Лиги конференций.