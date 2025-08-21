Защитник выступал за петербургский клуб с сентября 2024 года по январь 2025-го

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американскому хоккеисту Тони Деанджело понравилось в России, когда он выступал за СКА. Об этом в интервью ТАСС рассказал защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов.

Деанджело играл за СКА с сентября 2024 года по январь 2025-го, в 34 матчах по системе он набрал 32 очка (6 шайб + 26 передач). В январе американец подписал контракт с "Айлендерс".

"Отличный, открытый, добрый парень. То, что про него говорят, - 90% фигня, он полная противоположность этому, - сказал Романов. - Мы с ним общаемся, и летом на связи, и в команде мы болтали. У него хорошее чувство юмора, на льду он профессионал".

"Про уровень Континентальной хоккейной лиги я его не спрашивал, потому что я и так знаю, какой он там. Но в России ему в целом понравилось. Это если говорить и про Москву, и про Питер, и про Казань, и про Екатеринбург", - добавил он.