Встреча пройдет 21 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий клуба Медийной лиги "Броук Бойз" Федор Смолов точно сыграет в матче второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу с курским "Авангардом". Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Дмитрий Кузнецов.

12 августа "Броук Бойз" объявил о трансфере Смолова. Матч между "Авангардом" и "Броук Бойз" пройдет 21 августа на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Орле, начало - 17:00 мск.

"Я могу сказать, что когда Федор пришел в команду, да, он не тренировался какое-то количество времени на поле до этого, то повел себя как профессионал, - сказал Кузнецов. - Его приняли в раздевалке так, как будто он тренировался с нами год, может, больше. Он выполнял все упражнения, все нагрузки, я еще состав не определял, но, скорее всего, он появится в старте. То, что примет участие в матче, даже не обсуждается. А вот основной состав или нет - все увидите".

"Когда человек играл на высоком уровне, он большой мастер, он будет делать то, что нужно команде. Федор - командный игрок, а когда нужно решить эпизод, думаю, что он решит его", - добавил Кузнецов.

Смолову 35 лет, он выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год, летом 2024 года он вернулся в клуб. В его составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории команды. В сезоне-2024/25 Смолов вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры Смолов также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.