Площадь лабиринта составляет 2,4 га

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Ферма Summers, находящаяся в городе Мидлтаун (США, штат Мэриленд), создала лабиринт в честь рекорда российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба команды.

Площадь лабиринта составляет 2,4 га. Внутри него можно увидеть надпись GR8NESS, которое с английского языка переводится как величие, и число 895, символизирующее рекордный гол россиянина.

Лабиринт будет доступен для посещения с 23 августа по 31 октября.

Овечкин стал рекордсменом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ в апреле. Он превзошел достижение канадского форварда Уэйна Гретцки. К концу сезона-2024/25 Овечкин достиг отметки в 897 голов.