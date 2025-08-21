В матче второго круга она обыграла австралийку Айлу Томлянович

МЕХИКО, 21 августа. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла австралийку Айлу Томлянович в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Александровой (2-й номер посева). В четвертьфинале россиянка сыграет с действующей победительницей соревнования Линдой Носковой из Чехии (6).

Александровой 30 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Монтеррее относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 23 августа. Среди представительниц России на турнире побеждали Анастасия Павлюченкова (2010, 2011, 2013, 2017).