Турнир пройдет с 5 по 12 сентября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. На чемпионате мира в Южной Корее выступят 12 российских стрелков из лука. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Владимир Ешеев.

"В заявку на чемпионат мира включены 12 российских спортсменов, - рассказал Ешеев. - До начала сентября мы можем вносить в нее изменения, если кто-то из спортсменов по каким-то объективным причинам не сможет участвовать в этом турнире".

В настоящее время в заявку вошли Баир Торгубаев, Буянто Цырендоржиев, Алдар Цыбикжапов, Ирина Дашинимаева, Нуринисо Махмудова и Светлана Гомбоева (все - классический лук), а также Артур Гареев, Даниил Косенков, Иван Жулин, Мария Димидюк, Арина Черкезова и Елизавета Махненко (Князева), которые выступают в блочном луке.

Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет с 5 по 12 сентября в южнокорейском Кванджу. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе.