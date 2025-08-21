Бывший игрок клуба НХЛ назвал ту ситуацию форматом бизнес-отношений

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" не заслуживали негативных эмоций в 1998 году в ситуации вокруг контракта нападающего Сергея Федорова. Такое мнение Федоров высказал ТАСС.

Во вторник стало известно, что "Детройт" выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров играл за команду с 1990 по 2003 год. В 1998 году "Детройт" подписал новый контракт с Федоровым, повторив предложение "Каролины" ($38 млн за шесть лет, включая $14 млн бонусов за подписание соглашения и $12 млн за выход в финал конференции). Ситуация с новым контрактом Федорова длилась более полугода.

"НХЛ - это бизнес-лига, и с той, и с другой стороны работали настоящие профессионалы. И та, и другая сторона взвешивала все за и против, прекрасно понимала, к чему может привести какой-то шаг, - сказал Федоров. - Единственное, я могу сказать, что сожалею, что болельщики прошли через те негативные эмоции, потому что они этого не заслуживали. В свое маленькое оправдание скажу, что все были честны друг перед другом в любых переговорах. То, что случилось, - это формат бизнес-отношений в то время, когда я играл".

"От новости перехватило дыхание"

Церемония выведения номера, под которым играл Федоров, пройдет в ночь на 13 января по московскому времени перед матчем НХЛ между "Детройтом" и "Каролиной".

"18 августа у меня был разговор с президентом "Детройта" Крисом Иличем. За день меня предупредили, что будет звонок, я тогда уловил нотки официальности и не стал спрашивать - кто, зачем и как. После того, как я услышал голос Криса, когда мы спросили друг друга как дела, как семья, и когда он сообщил мне эту новость, у меня перехватило дыхание. Разговор занял не более 10 минут, столько ради этого было эмоций, картинок, побед, поражений, шишек, синяков и так далее", - вспомнил Федоров.

В составе "Детройта" Федоров стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). В 1994 году он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ.

"Когда мы выиграли первый кубок, наши ребята пострадали (в июне 1997 года после победы "Детройта" защитник Владимир Константинов и массажист команды Сергей Мнацаканов попали в автомобильную аварию - прим. ТАСС). После выигрыша второго кубка мы были рады разделить с ними этот спортивный подвиг. Сложно объяснить, что тогда прошли партнеры по команде, хозяин клуба, болельщики. Это была радостная история, но без горчинки не обошлось", - отметил Федоров.

Собеседник агентства высказал мнение, почему его номер будет выведен из обращения только спустя 22 года после окончания выступления за "Детройт". "Жизнь кипела, вряд ли кто из моих коллег задумывался о таких вещах. Во-первых, они от нас не зависят. Во-вторых, эта традиция не нами придуманная. И в-третьих, все случилось тогда, когда это должно было случиться", - сказал он.