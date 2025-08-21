Альпинистка сломала ногу при спуске с пика Победы, сейчас она находится на небольшой площадке, расположенной на 7 200 м над уровнем моря

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Чрезвычайное происшествие, произошедшие с российской альпинисткой Натальей Наговицыной в горах Киргизии, является следствием отсутствия должной подготовки. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

"У нее не было должной подготовки к подобным сложнейшим маршрутам, - сказал Пятницын. - Это сложнейшая высота, подготовка к которой требует времени. Без этого идти туда крайне опасно для жизни. Попав в ЧП, оттуда еще никто самостоятельно не возвращался. Все эти люди остались лежать там, к сожалению".

Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы, высота которого составляет 7 439 м. В настоящее время она находится на небольшой площадке, расположенной на 7 200 м над уровнем моря. Сразу после ЧП альпинист из Италии доставил для нее воду, спальный мешок и палатку, но через некоторое время итальянец скончался от отека мозга. Сейчас его тело находится на высоте 6 900 м, спасатели планируют забрать его одновременно с Наговициной. По информации источника ТАСС в киргизском МЧС, спасатели рассчитывают добраться до альпинистки в течение ближайших 4-5 дней.