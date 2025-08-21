Фигуристка отметила, что чувствует себя хорошо

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Фигуристке Александре Игнатовой (до замужества - Трусова) было несложно вернуться на лед после рождения сына, но было немного волнительно. Об этом она рассказала ТАСС.

6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын, его назвали Михаилом.

"Несложно было возвращаться на лед. Я больше переживаю просто потому, что таких ситуаций у меня еще не было в жизни, - рассказала Игнатова. - Я и болела, и со сломанной ногой каталась - все это было, и это не страшно, потому что я знала - если не болит, значит, все нормально. Здесь же намного страшнее, потому что в целом я чувствую себя хорошо, но при этом нужно минимум месяц-полтора выдержать. Конечно, переживаю, что что-то может пойти не так, хотя самочувствие хорошее".

"19 августа была третья тренировка, и с каждым разом я чувствую себя намного лучше и увереннее на льду. Вначале немного "кидало" на пятки и носки, потому что давно не каталась - такого перерыва еще не было. Уже чувствую себя гораздо увереннее, но все равно катаюсь по 20 минут, чтобы ничего не произошло, - отметила Игнатова. - В среду было две недели, и мне сказали, что после этого срока можно понемногу наращивать нагрузку. Но полностью вернуть нагрузки можно только через 6-8 недель".

Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.