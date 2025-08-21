Страна принимала Гран-при с 1999 по 2017 год

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Власти Малайзии не планируют вновь проводить в стране этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом заявила министр по делам молодежи и спорта королевства Ханна Йео.

"В настоящее время Малайзия не планирует принимать у себя "Формулу-1" из-за высокой стоимости прав на проведение соревнований и необходимости подготовки инфраструктуры, а также из-за насыщенного календаря гонок", - приводит ее комментарий газета New Straits Times.

Глава ведомства отметила, что сэкономленные за счет отказа от проведения гонок в стране денежные средства могут быть направлены на развитие других видов спорта.

Гран-при Малайзии проводился с 1999 по 2017 год на трассе "Сепанг" в Селангоре и являлся одним из старейших азиатских этапов "Формулы-1". В 2017 году власти Малайзии объявили о прекращении сотрудничества с организаторами "Формулы-1" после истечения срока контракта из-за дороговизны мероприятия и отсутствия к нему интереса у общественности.