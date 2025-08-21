Соглашение рассчитано на два года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" подписал новый контракт со словацким нападающим Адамом Ружичкой. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано на два года.

В "Спартак" Ружичка перешел в мае 2024 года. В прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий набрал 45 очков (26 голов + 19 результативных передач) в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 очков (7+5) в Кубке Гагарина за 12 игр. Он стал лучшим снайпером команды в обоих турнирах и разделил первое место в списке лучших бомбардиров клуба в плей-офф вместе с российскими форвардами Иваном Морозовым (5+7) и Николаем Голдобиным (3+9).

Ружичке 26 лет, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2017 году клубом "Калгари" под общим 109-м номером. В сезоне-2023/24 игрок провел 39 матчей в составе команды, забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач, а затем был выставлен на драфт отказов. Оттуда его забрала "Аризона", в новом клубе хоккеист сыграл три матча, не отметившись результативными действиями. В январе 2024 года "Аризона" расторгла с ним контракт после того, как он выложил видео на фоне белого порошка и с банковской картой.

В сезоне-2024/25 "Спартак" занял третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. На этой стадии красно-белые проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" (3-4).