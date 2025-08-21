Объекты построены в рамках республиканской программы строительства универсальных спортивных площадок

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Четыре крытых футбольных манежа открылись в Арском, Кукморском, Менделеевском и Бавлинском районах Татарстана. Церемония открытия в онлайн-формате прошла в рамках всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений", сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана.

"Внимание руководства республики к процессу развития спортивной отрасли - это важно, потому что это здоровье нации. Поздравляю спортсменов! Желаю успехов, удачи и всего самого доброго", - приводит пресс-служба слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

Объекты построены в рамках республиканской программы строительства универсальных спортивных площадок по инициативе руководства региона. Каждый манеж включает футбольное поле, две раздевалки с душевыми, тренерскую комнату, зону ожидания, медицинский кабинет, помещения охранно-пожарного поста и хранения спортивного инвентаря. Все объекты полностью оснащены необходимым оборудованием и мебелью.

"Программа строительства манежей существует уже не первый год. Ежегодно мы открываем 4 подобных объекта по всей республике, предоставляя возможность, в первую очередь, молодому поколению, круглогодично заниматься любимым видом спорта", - отметил министр спорта Тататарстана Владимир Леонов.

С 2013 года в рамках программы было построено 24 крытых футбольных манежа с каркасно-тентовым покрытием. В 2026 году запланировано открытие аналогичных объектов в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Тюлячинском районах республики.

Десятый всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проходит в Казани 19-21 августа. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 100 экспертов и 1 500 участников из 89 регионов страны. Форум проводит Минстрой России совместно с правительством Татарстана и при поддержке института развития ДОМ.РФ.