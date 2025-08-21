Генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов отметил, что клуб действовал в полном соответствии с регламентом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" не виноват в том, что канадский нападающий Джошуа Ливо поздно получил визу для въезда в Россию. Об этом журналистам заявил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

"Салават Юлаев" 13 августа объявил о расторжении соглашения с Ливо по обоюдному согласию. За уфимский клуб он выступал с сентября 2023 года. В феврале 2025-го стороны подписали новый контракт, рассчитанный на два сезона. По словам агента игрока Ивана Ботева, Ливо не сумел вовремя приехать в Уфу из-за отсутствия визы. Она была готова только 11 августа.

"Лига нас поддержала полностью, мы ей благодарны. Нам сказали, что мы действовали в полном соответствии с регламентом, для этого были основания. Не можем сказать, что сторона игрока была у нас на связи. Он мог приехать 10 августа и не было бы проблем", - сказал Баширов.

"Когда мы в феврале заключили контракт, сразу же подали документы в миграционную службу. У игрока паспорт действовал до 2026 года, и в службе сказали, что сначала меняйте этот документ. Сторона Ливо сказала, что они будут делать новый паспорт в Канаде, мол, у нас там есть люди, там все быстро сделают. 11 июля мы им позвонили, спросили, где паспорт, нам ответили, что его нет. Нам прислали скан паспорта только 24 июля, на подготовку документов для визы требуется 45 дней, мы подготовили все за пять дней. То, что они приехали и получили визу 11 августа, никакой вины в этом "Салавата Юлаева" нет. Сторона игрока задерживала получение паспорта, мы на это повлиять не могли", - пояснил он.

"Хорошо разошлись"

По словам Баширова, клуб был готов к сложной ситуации после переподписания соглашения с игроком. "Этически мы ничего неправильного не сделали. Никогда "Салават Юлаев" не поступал так, как про нас говорят, что мы поступили как подлецы. Мы считаем, что хорошо разошлись, у него хороший контракт с "Трактором". В феврале, когда к нам пришла сторона продлевать контракт, нам сказали - давайте дождемся окончания плей-офф. У нас уже был опыт в этом вопросе. Сумма контракта была этого же года, если считать бонусы. Нам пришлось пойти на заключение договора, чтобы быть уверенным, что в таком случае игрок и дальше будет играть в полную силу. Как только мы подписали контракт, на протяжение полугода при любом нашем разговоре по поводу игры мы слышали разговоры, мол, давайте расторгнем соглашение. Мы это слышали уже через неделю после заключения контракта", - сказал Баширов.

Гендиректор клуба рассказал о роли Ливо в команде. "Пришло понимание, что по итогам сезона, наверное, Джош потерял команду с точки зрения доверия. И игрок, видимо, тоже не хочет связывать с нами судьбу", - пояснил он.

Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по итогам которого он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. 15 августа канадец подписал однолетний контракт с челябинским "Трактором".