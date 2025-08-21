Генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов сообщил, что сложный период продлится до конца года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. У хоккейного клуба "Салават Юлаев" есть график погашения задолженностей перед другими организациями. Об этом журналистам рассказал генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

"Под каждый долг у нас есть источник финансирования. Нет ни одного долга, который не был бы обеспечен источниками. График погашения задолженностей у нас есть", - сказал Баширов.

В конце июля РБК сообщил, что специализированный застройщик "Садовое кольцо Уфа" подал иск к клубу о взыскании задолженности по договору займа в размере 109,3 млн руб. Дело рассмотрит Арбитражный суд Московской области, предварительное заседание назначено на 2 сентября.

"С нашим спонсором мы судимся, поскольку он закрывал разрывы под гарантии правительства. Под их долг у нас тоже есть источник. Надеюсь, что уже во вторник мы придем к соглашению с ним", - пояснил он.

По словам Баширова, в условиях нынешнего бюджета клубу нужно перегруппироваться, чтобы на следующий год иметь бюджет без задолженностей.

"Самый сложный период у нас до конца года. А дальше мы позволим себе больше, чем в это межсезонье", - пояснил он.