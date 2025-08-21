Две шайбы Радулова помогли "Локомотиву" победить "Сибирь" в предсезонном матче

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 21 августа. Хоккеисты ярославского "Локомотива" победили новосибирскую "Сибирь" со счетом 4:1 в матче товарищеского турнира "Фонбет - Кубок Блинова", который проходит в Омске.

В составе победителей шайбы забросили Александр Радулов (9-я и 21-я минуты), Александр Елесин (14) и Андрей Сергеев (44). На 44-й минуте арбитры после повтора отменили третью шайбу 39-летнего Радулова. У проигравших отличился Никита Сошников (7).

В нынешнее межсезонье "Локомотив" сменил тренера - вместо Игоря Никитина команду возглавил канадец Боб Хартли. В сезоне-2024/25 "Локомотив" впервые завоевал Кубок Гагарина. Также команда стала победителем регулярного чемпионата КХЛ.