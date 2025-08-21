За команду выступали россияне Егор Волков, Илья Новиков, Анна Тихонова, а также представительница Бразилии Уриэль Спосаро.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Команда "Кунашир" стала победителем Кубка Первого канала "На краю света" по серфингу. Результаты ТАСС предоставила пресс-служба Российской федерации серфинга.

За команду выступали россияне Егор Волков, Илья Новиков, Анна Тихонова, а также представительница Бразилии Уриэль Спосаро.

Участники были разделены на четыре команды по четыре человека. В каждой из них было двое мужчин, одна женщина и один иностранный спортсмен. У каждого из них было по три попытки, в зачет шли две лучшие. Соревнования проводились по схеме плей-офф.

Международные соревнования по серфингу на океанических волнах проводились в России впервые. Помимо россиян, в турнире приняли участие спортсмены из Австралии, Бразилии, ЮАР, Португалии и Зимбабве.

До 24 августа продлится экспедиция, в которой также принимают участие и зарубежные спортсмены. Мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума.