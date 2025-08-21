Теннисистка Шнайдер назвала битвой предстоящий матч с Мертенс на турнире в Мексике

Спортсменка осталась довольна своей игрой в матче против Камиллы Рахимовой

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Диана Шнайдер довольна победой над соотечественницей Камиллой Рахимовой в матче второго круга турнира в мексиканском Монтеррее, но следующая встреча будет настоящей битвой. Комментарий Шнайдер ТАСС предоставила пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шнайдер победила Рахимову со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Ее соперницей в четвертьфинале станет бельгийка Элизе Мертенс.

"Я провела великолепный матч и очень довольна своей игрой, - сказала Шнайдер. - Следующий матч будет очень сложным, настоящей битвой. Мертенс опытна и отличный соперник, с которой мы уже дважды играли в этом сезоне - оба раза было тяжело. Так что мне будет нелегко, но посмотрим, к чему я готова".

Победа позволила Шнайдер прервать серию из трех поражений. До этого россиянка уступила во втором круге Уимблдона, а также на турнирах в Монреале и Цинциннати (США, штат Огайо).