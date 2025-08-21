По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, нужно продолжить обсуждение потенциального лишения спортсменки олимпийской медали

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Алжирская спортсменка Иман Хелиф приостановила карьеру, чтобы уйти от ответственности. Такое мнение ТАСС высказал первый председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее менеджер спортсменки сообщил, что она приостановила карьеру.

"Это побег от ответственности, - сказал Свищев. - Нужно продолжить обсуждение потенциального лишения Хелиф медали. И то, что сейчас все больше федераций приходят к гендерным тестам - это правильная тенденция. Все должны соревноваться в равных условиях".

Хелиф стала победительницей Олимпиады в женском боксе в весовой категории до 66 кг. После завершения Олимпиады в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA). Руководство IBA также оспорило в суде действия Международного олимпийского комитета, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.