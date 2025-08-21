Футболист Пиняев рассказал, что ему нравится проводить время в Москве

С января 2023 года Сергей Пиняев выступает за московский "Локомотив"

ТАСС, 21 августа. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Пиняев очень любит находиться в России и считает особенным уровень жизни и комфорта в стране. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Где понравилось в Европе больше всего? Честно, так, как в России, не нравится нигде, у нас совершенно другой уровень комфорта и жизни. В Москве это вообще на другом уровне. Но где понравилось - Брюгге, его аутентичность. И первое место в топе - Лондон, он больше всего впечатлил", - сказал Пиняев.

Пиняев выступает за "Локомотив" с января 2023 года. В текущем сезоне он забил один гол в двух матчах в составе красно-зеленых.