Первое место в многоборье заняла белоруска Алина Горносько

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Борисова заняла третье место в личном многоборье на турнире по художественной гимнастике "Кубок сильнейших спортсменов" с участием сборных России и Белоруссии. Соревнования проходят в Москве.

Борисова набрала 115,700 балла. Первое место заняла белоруска Алина Горносько (121,950 балла). Второй стала еще одна представительница Белоруссии Дарья Веренич (115,900).

Борисовой 18 лет, она является чемпионкой Игр БРИКС 2024 года в упражнении с обручем. Спортсменка является абсолютной чемпионкой России.

Соревнования завершатся 22 августа. В рамках турнира разыгрываются медали в личном и групповом многоборье, а также в упражнениях с отдельными снарядами в личном первенстве и в группах.