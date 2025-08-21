Семак допустил появление в "Зените" одного-двух игроков до закрытия трансферного окна

Клубы РПЛ могут совершать сделки до 12 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак допустил, что в команде могут появиться один-два игрока до конца трансферного окна.

"Посмотрим. Процесс работы на трансферном рынке - он безостановочный. В любой момент могут быть какие-то изменения. Но изменения эти будут, конечно, небольшими. Если и будут, то это один-два игрока в лучшем случае, наверное", - сказал Семак журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли усиление состава до окончания трансферного окна.

21 августа "Зенит" провел открытую тренировку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Трансферное окно в Российской премьер-лиге закрывается в ночь с 11 на 12 сентября.