"Зенит" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Нынешнее положение петербургского "Зенита" в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является непривычным для футболистов команды. Об этом рассказал журналистам нападающий "Зенита" Лусиано Гонду.

После пяти туров чемпионата страны "Зенит" занимает девятое место, набрав шесть очков. Возглавляет турнирную таблицу московский "Локомотив" с 13 очками.

"Конечно, не привыкли мы к такому. Но наша задача - оставить все эти неудачи в прошлом, перевернуть страницу, доказать и показать, почему мы "Зенит", почему мы являемся большим клубом, и вернуться в победный ритм, начать набирать очки. Планируем сделать это как можно скорее и забыть о прошлых неудачах", - сказал Гонду.

21 августа "Зенит" провел открытую тренировку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.