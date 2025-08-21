Сергаева назвала Кубок сильнейших спортсменов очень важным стартом для гимнасток из России

Главный тренер национальной команды отметила, что ее очень порадовало выступление молодых спортсменок

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Турнир "Кубок сильнейших спортсменов" является важным стартом для российских гимнасток, поскольку дает возможность проверить свои силы и получить импульс для развития. Об этом журналистам сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

"Этот старт для наших гимнасток был просто необходим, потому что, в отличие от сборной Белоруссии, мы сидим очень долго внутри страны без выездов и, на мой взгляд, это первый старт, где наши гимнастки выходили за свою страну выступать. Кто-то справился, кто-то нет, но могу сказать, что наша молодежь меня очень-очень порадовала, это гениальные дети, которые действительно движутся семимильными шагами вперед, за них я очень рада. Естественно, не все сложилось, это нормально, потому что каждый старт - это проверка возможностей. Каждый старт нам дает повод разобраться, что было правильно, что неправильно. Кто-то справился с этой нагрузкой за сборную России, кто-то не смог. Соответственно, я сразу сделаю выводы и откорректирую тренировки и подход к тренировкам", - сказала Сергаева.

"Такие соревнования, мне кажется, можно устраивать каждый год. Потому что мы друг у друга учимся всегда. И, я надеюсь, будем оставаться и дальше сильнейшими странами в мире", - добавила она.

Кубок сильнейших спортсменов по художественной гимнастике с участием россиянок и белорусок проходит в Москве с 20 по 22 августа. 21 августа были разыграны награды в личном и групповом многоборье. В заключительный день турнира будут определены победительницы в упражнениях с отдельными снарядами как в личном первенстве, так и среди групп. Также станет известна лучшая команда соревнований.