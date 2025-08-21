Россиянка Мария Борисова заняла третье место в личном многоборье на турнире по художественной гимнастике "Кубок сильнейших спортсменов"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россиянке Марии Борисовой в соревнованиях в личном многоборье на турнире по художественной гимнастике "Кубок сильнейших спортсменов" помешал груз ответственности. Такое мнение журналистам высказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

В личном многоборье Борисова заняла третье место. Победительницей стала белоруска Алина Горносько, второй - еще одна представительница Белоруссии Дарья Веренич.

"Я думаю, что тут сработал, скорее всего, психологический фактор, - объяснила Сергаева причины не самого удачного выступления лидера своей команды. - Потому что Мария тоже очень давно не выступала с таким грузом ответственности, как выступление за Россию. Наверное, это сработало. Опять-таки сделаем анализ".

Борисовой 18 лет, она является чемпионкой Игр БРИКС 2024 года в упражнении с обручем. Спортсменка является абсолютной чемпионкой России.

Кубок сильнейших спортсменов по художественной гимнастике с участием россиянок и белорусок проходит в Москве с 20 по 22 августа.