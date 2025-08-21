По словам спортсменки, у нее возникли проблемы со здоровьем

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз не примет участия в финале международных легкоатлетических соревнований "Королева спорта" из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

"К сожалению, я к вам с плохими новостями: из-за проблем со здоровьем я приняла решение отказаться от участия в соревнованиях, которые состоятся в Екатеринбурге 23-24 августа. Благодарю всех за поддержку, веру, мне очень обидно пропускать финал "Королевы спорта", но, как говорится, у бога свои планы. Таким образом, мой летний сезон завершен", - написала Кнороз.

"Чтобы не наводить суету, хотелось бы сообщить, что со мной все в порядке. Невролог поставил диагноз - доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение. Проще говоря, это связано с нарушением работы вестибулярного аппарата. Сколько это будет продолжаться, не могу сказать, так как у каждого это проходит по-разному", - добавила она.

Кнороз 26 лет, она выиграла чемпионаты России 2023, 2024 и 2025 годов. В 2024 году Кнороз стала победительницей Игр БРИКС. На чемпионате России 2025 года Кнороз показала второй результат сезона в мире (4,86 м), россиянка уступает только американке Аманде Молл (4,91 м).