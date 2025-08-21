Форвард сыграл за "Броук Бойз" во втором раунде "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу и отметился голом

ОРЕЛ, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов не знает, сыграет ли за московский клуб Медиалиги "Броук Бойз" в матче третьего круга "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг футболисты "Броук Бойз" на выезде со счетом 2:1 победили курский "Авангард" в матче второго раунда "пути регионов" Кубка России. Смолов сыграл за "Броук Бойз" и отметился забитым мячом.

"Хорошие ощущения, рад, что удалось победить. Выдержал 90 минут, но было тяжеловато. Не знаю, буду ли играть следующий матч, дайте переговорить с руководителями. Волевая победа, благодарен ребятам за предоставленную возможность", - сказал Смолов.

В сезоне-2024/25 Смолов выступал за "Краснодар", с которым впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду.

В следующем раунде футболисты "Броук Бойз" сыграют с раменским клубом "Леон-Сатурн".