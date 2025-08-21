В третьем раунде "пути регионов" соперником "Броук Бойз" станет "Леон-Сатурн"

ОРЕЛ, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов сыграет за московский клуб Медиалиги "Броук Бойз" в третьем раунде "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Броук Бойз" Дмитрий Кузнецов.

В четверг футболисты "Броук Бойз" на выезде со счетом 2:1 победили курский "Авангард" в матче второго раунда "пути регионов" Кубка России. Смолов сыграл за "Броук Бойз" и отметился забитым мячом.

"Смолов сыграет за "Броук Бойз" в третьем раунде Кубка России", - сказал Кузнецов.

В сезоне-2024/25 Смолов выступал за "Краснодар", с которым впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду.

В третьем раунде соперником "Броук Бойз" станет раменский клуб "Леон-Сатурн".