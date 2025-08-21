Сумма трансфера составила $1,5 млн

ТАСС, 21 августа. Футболистка сборной Мексики Лизбет Овалье перешла из мексиканского клуба "Тигрес" в американский "Орландо Прайд". Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.

По информации телеканала BBC, сумма трансфера составила $1,5 млн, он стал самым дорогим в истории женского футбола. Предыдущее достижение было установлено в июле. Тогда канадка Оливия Смит перешла из английского "Ливерпуля" в лондонский "Арсенал" за $1,3 млн.

Соглашение Овалье с "Орландо Прайд" рассчитано на два года. Команда из Флориды является победителем плей-офф прошлого сезона Национальной женской футбольной лиги.