В нем приняли участие 130 человек из 14 регионов Приволжского федерального округа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия и награждения победителей межрегионального "Кубка Защитников Отечества" для ветеранов специальной военной операции из Приволжского федерального округа прошла в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Защитники Отечества".

"В Дзержинске Нижегородской области прошла торжественная церемония закрытия и награждения победителей межрегионального комплексного физкультурного мероприятия "Кубок Защитников Отечества", в котором приняли участие порядка 130 ветеранов специальной военной операции из 14 регионов Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что в рамках кубка прошли соревнования по пулевой стрельбе и стрельбе из лука, пауэрлифтингу и волейболу сидя. С этого года в программу соревнований также были включены спортивное метание ножа, а также две дисциплины для людей с нарушением зрения: настольный теннис (шоудаун) и пауэрлифтинг.

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что благодаря "Кубку Защитников Отечества" в России создается полноценная система вовлечения ветеранов в занятия спортом. Она рассказала, что изначально организовывались соревнования по федеральным округам, которые включают разнообразные дисциплины и турниры по отдельным видам спорта.

"Сейчас большой запрос на проведение региональных и даже муниципальных кубков, и мы его всецело поддерживаем. Такой подход не только способствует развитию физической формы ветеранов, но и стимулирует их социальную активность, укрепляет чувство единства. Так формируется мощная платформа для обмена опытом, взаимопомощи и популяризации здорового образа жизни среди ветеранов", - подчеркнула она.

О "Кубке Защитников Отечества"

"Ветераны специальной военной операции с большим энтузиазмом занимаются спортом, в регионах проводятся отборочные турниры за право попасть в команду и выступить на кубке. В этом году проходит уже третий межрегиональный кубок, и, как на всех предыдущих, зрелищность, борьба и конкуренция на самом высоком уровне", - отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил организаторов и участников с успешным проведением соревнования и отметил, что нижегородцы - ветераны СВО достойно представили свой регион на спортивных соревнованиях различного уровня. "И мы рады, что на "Кубке Защитников Отечества", который прошел в Дзержинске, они заняли три призовых места. Команда ветеранов еще в начале своего пути, но, уверен, что при поддержке министерства спорта региона и нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" наши ветераны добьются новых побед! Благодарю нашу команду и всех участников соревнований за любовь к спорту и стремление к победе", - выразил уверенность он.

Организаторы турнира - государственный фонд "Защитники Отечества", Паралимпийский комитет России и правительство Нижегородской области.