Президент ФИФА Инфантино осудил беспорядки на трибунах во время матча в Аргентине

Из-за беспорядков матч 1/8 финала Южноамериканского кубка по футболу между аргентинским "Индепендьенте" и чилийским "Универсидад де Чили" не был доигран

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осудил беспорядки на трибунах во время матча 1/8 финала Южноамериканского кубка по футболу между аргентинским "Индепендьенте" и чилийским "Универсидад де Чили". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Встреча была остановлена при счете 1:1 на 62-й минуте. Сотни болельщиков, включая детей, получили в беспорядках различные травмы, один из них находится в критическом состоянии. Полицией было задержано более 300 человек. По информации портала Dailysports, погибли трое болельщиков.

"Я серьезно осуждаю шокирующее насилие, которое привело к остановке матча между "Индепендьенте" и "Универсидад де Чили" в Буэнос-Айресе. Насилию нет места в футболе. От имени ФИФА заявляю, что наши мысли находятся с невинными жертвами. Мы надеемся, что соответствующие органы привлекут к ответственности виновных в этих варварских актах", - написал Инфантино.

Матч не был доигран. По данным канала TyC Sports, обоим клубам грозит дисквалификация с турнира и отстранение от международных соревнований до конца 2026 года. В первой игре, которая прошла 14 августа на домашнем поле чилийского клуба, победу одержали хозяева (1:0).